دور إيران عبر حزب الله في المنطقة يضع لبنان بدائرة المواجهة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

يزداد الوضع تعقيدا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ، بعد تبادل القصف الإسرائيلي الإيراني الذي حدث منذ أيام قليلة في سوريا ، فقد تناثرت بقايا صواريخ على جنوب لبنان ما وضع هذا البلد تحت خطر المواجهة من خلال نشاط حزب الله ذراع إيران في المنطقة الذي دخل على الخط ولم يلتزم بمبدأ النأي بالنفس..

إبعاد لبنان عن الصراعات لن يصمد أمام دور إيران عبر حزب الله من بوابة الجنوب اللبناني ، هذا ما كشف عنه مراقبون للوضع بعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل في سوريا ..فعلى الرغم من أن حزب الله يفتقر إلى سلاح جو إلا أنه تحول إلى جيش يؤازر إيران ويهدد بشن حرب على إسرائيل هذه الأخيرة التي أطلقت تهديداتها أيضا نحو لبنان بتدميره ..

تهديدات متبادلة ستدخل لبنان لا محالة في دوامة قد يدفع ثمنها مع أي تدخل عسكري ستقوم به ميليشيات حزب الله في المنطقة في حال اندلعت مواجهة كبيرة بين تل أبيب وطهران..

محللون يرون أن لبنان أصبح تفصيلا عند حزب الله، لعدم تردده في الدخول في حرب، إذا تلقى الأوامر من إيران ، سيما وأنه أدخل نفسه في حرب سوريا وزج بآلاف المقاتلين هناك بدون موافقة الحكومة اللبنانية التي أطلقت مبدأ النأي بالنفس وإبعاد لبنان عن حرائق الإقليم، وهو تخوف سيجعل الجنوب اللبناني على صفيح ساخن، إذا ما قررت طهران خوض حرب بالوكالة من البوابة اللبنانية.

وبالرغم من قرار 1701 الدولي الذي وضع قواعد اشتباك واضحة جنوب نهر الليطاني، إلا أن مراقبون يتوقعون كسر حزب الله لهذه الالتزامات مع انفجار الأوضاع في المنطقة.

إضافة إلى ذلك ، فقد سبق وأن كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط عن معلومات استخباراتية تشير إلى وجود منشآت إيرانية للأسلحة في لبنان، تحت رعاية حزب الله..

وأشار المعهد إلى ما يعنيه ذلك من إمكانية تحويل القذائف التي يمتلكها حزب الله بالفعل إلى صواريخ دقيقة التوجيه قادرة على استهداف البنية التحتية والمراكز السكانية في إسرائيل.

فهل سيورط حزب الله لبنان ويدخله في حرب مع إسرائيل ؟

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