تظاهرات حاشدة في سقطرى دعماً لجهود الإمارات

أخبار الآن | سقطرى - اليمن (صحف)



تعبيرا عن دعمهم لجهود التنمية التي تقودها الإمارات وتنفذها مع التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، خرج أهالي محافظة سقطرى اليمنية، الأربعاء، في تظاهرة حاشدة نددوا خلالها بالحملات الإعلامية والتحريضية التي يقوم بها تنظيم "الإخوان" الإرهابي، والتي تستهدف الجزيرة وأهلها والأمن والاستقرار فيها.

ورفع المتظاهرون لافتات عبروا من خلالها عن الشكر والعرفان للجهود التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرددين هتافات منددة بما وصفوه فساد حكومة بن دغر وسياساتها تجاه سقطرى وأهلها.



واعتبر المتظاهرون أن سياسات حكومة بن دغر معادية لأهل جزيرة سقطرى، وتعبر عن أطماع تنظيم الإخوان الإرهابي فيها، وطالبوا حكومة بن دغر بالرحيل عن جزيرتهم.

هذا وشنّ سياسيون وصحافيون يمنيون هجوماً غاضباً على قطر، مشددين على أنها تسعى وبشكل واضح لإفشال الانتصار الكبير الذي تحقق على جميع جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية، مبدين أسفهم أن تؤول "دوحة العرب" كما كانت تسمى في السابق، إلى مجرد خنجر في يد إيران لتستخدمه ضد أشقائها في المنطقة، واعتبر السياسيون الحملات التي تحاول التشويش على موقف دولة الإمارات في اليمن ما هي إلا استمرار للمؤامرة القطرية الإيرانية الإخوانية، والتي شهدت تعز بعض فصولها خلال الأسابيع الماضية، مؤكدين أن المخطط فشل فشلاً ذريعاً ولم يبقى منه سوى العويل.



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