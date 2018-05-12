تحرير جبل العمري في الساحل الغربي لليمن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



تمكنت المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، من تحرير جبل العمري في الساحل الغربي بعد حصار ميليشيا الحوثي الانقلابية وقطع الإمدادات عنها.

ويطل جبل العمري على منطقة ذباب الساحلية المحررة والواقعة غربي محافظة تعز.



وكانت المقاومة اليمنية نجحت في وقت سابق وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من تحرير منطقة كهبوب ودحر ميليشيا الحوثي ضمن سلسلة الانتصارات الميدانية التي تحققها في أكثر من جبهة، وبالتزامن مع الضربات

الجوية الناجحة التي وجهها مؤخرا القوات الجوية للتحالف العربي واستهدفت القيادات الحوثية.

وتشهد جبهات الساحل الغربي لليمن عمليات عسكرية واسعة النطاق غربي محافظة تعز أسفرت عن السيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية استكمالا لتحرير وتأمين الساحل وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية.

ونجحت المقاومة، وتحت غطاء جوي كثيف للتحالف، في طرد الحوثيين من جبهات مديرية موزع غربي تعز وإحكام سيطرتها على مفرق المخا ومحيطه والبرح وسلسة الجبال المطلة على الساحل من المضاربة في لحج إلى البرح في تعز إلى حيس في الحديدة.

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