المقاومة اليمنية تحرر الوازعية في تعز بالكامل

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

حررت قوات المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات المسحلة الإماراتية مديرية الوازعية غربي تعز بالكامل ، ضمن عملية عسكرية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأكدت القوات اليمنية أن استعادة الوازعية تفتح طريق تحرك القوات شمالا باتجاه التحيتة والجراحي، ومن ثم إلى الحديدة.

ويأتي هذا التقدم بعد ساعات من نجاح المقاومة في السيطرة على معسكر العمري الاستراتيجي على منطقة ذباب الساحلية المحررة، الواقعة غربي محافظة تعز.

وكانت المقاومة نجحت في وقت سابق، بإسناد من القوات الإماراتية من تحرير منطقة كهبوب ودحر ميليشيا الحوثي ضمن سلسلة الانتصارات الميدانية التي تحققها على أكثر من جبهة، وبالتزامن مع الضربات الجوية الناجحة التي وجهتها مؤخرا القوات الجوية للتحالف العربي، واستهدفت القيادات الحوثية.

وتشهد جبهات الساحل الغربي لليمن عمليات عسكرية واسعة النطاق غربي محافظة تعز أسفرت عن السيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية استكمالا لتحرير وتأمين الساحل وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية.

ونجحت المقاومة، تحت الغطاء الجوي الكثيف للتحالف، في طرد الحوثيين من جبهات مديرية موزع غربي تعز وإحكام سيطرتها على مفرق المخا ومحيطه والبرح وسلسة الجبال المطلة على الساحل، من المضاربة في لحج إلى البرح في تعز إلى حيس في الحديدة.

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