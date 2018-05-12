الكويت والفلبين يوقعان اتفاقية تنهي أزمة العمالة المنزلية

أخبار الآن | الكويت - الكويت (وكالات)

وقعت الكويت والفلبين اتفاقية تهدف إلى إنهاء الخلاف بين البلدين بشأن العمالة الفلبينية في الخدمة المنزلية في الدولة الخليجية.

وقال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني ألان بيتر كايتانو " لقد قمنا بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين" ، من جانبه أعلن كايتانو أن الفلبين ستُعين سفيرا جديدا في الكويت وأنه سينصح الرئيس دوتيرتي برفع الحظر "فورا" عن سفر العمالة الفلبينية إلى الكويت.

وكانت الأزمة بين البلدين تعمقت في أبريل بعد قرار الكويت طرد السفير الفلبيني لديها، واستدعاء سفيرها من الفلبين للتشاور.

وجاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة الفلبين، وهم يساعدون عاملات فليبينيات على الهرب من مشغليهن "المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن".

وقد فرض الرئيس دوتيرتي حظرا مؤقتا على إرسال العمالة إلى الكويت في فبراير بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية فيها.

وتشير تقارير إلى أن الاتفاق الجديد يتضمن تحسينات في ظروف العمل للعمالة الفلبينية وبضمنها، وقف قيام أرباب العمل بمصادرة جوازات سفر العاملين لديهم.

وتقول التقاريرنفسها إن الاتفاقية تسمح للعمال الاحتفاظ بجوازات سفرهم وأجهزة هواتفهم النقالة، التي عادة ما يقوم أرباب عملهم بمصادرتها منهم والاحتفاظ بها لديهم طوال فترة عملهم.

كما تنص الاتفاقية على أن تجديد العقود يجب أن يقر من دائرة العمل وراء البحار الفلبينية بدلا من عملية التجديد التلقائي.

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