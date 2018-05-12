الدفاعات السعودية تدمر صاروخاً أطلقه الحوثيون على جازان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

‏‫‬دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت ودمرت، الأربعاء، صاروخاً باليستياً في سماء الرياض. وسُمع صوت الاعتراض في أكثر من مكان في العاصمة السعودية.

والأحد الماضي، اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه نجران.

يأتي هذا بعد سلسلة هزائم متتالية تلقتها الميليشيات، خاصة بعد تحرير عدة مواقع استراتيجية في صعدة.

وجهت قوات المقاومة اليمنية مجتمعة، بدعم من التحالف العربي، ضربات قاصمة لميليشيات الحوثي على محور الساحل الغربي في الأيام الماضية، وذلك في إطار العملية العسكرية الضخمة التي تشنها لدحر المتمردين من كافة المناطق على طول هذه الجبهة، ولا سيما مدينة الحديدة الاستراتيجية.

ومنذ بدء هذه العملية المشتركة التي تشنها المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد صالح وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، بإسناد من القوات الاماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، تكبدت الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح وفقدت مناطق استراتيجية.

فقد نجحت المقاومة، وتحت غطاء جوي كثيف للتحالف، في طرد الحوثيين من جبهات مديرية موزع غربي محافظة تعز وإحكام سيطرتها على مفرق المخا ومحيطه والبرح وسلسة الجبال المطلة على الساحل من المضاربة في لحج إلى البرح في تعز إلى حيس في الحديدة.

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