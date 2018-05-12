إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات العراقية البرلمانية

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

أغلقت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية منذ إعلان هزيمة تنظيم داعش،

وبحسب أعضاء في مفوضية الانتخابات العراقية البرلمانية أن نسبة التصويت غير النهائية تراوحت مابين 35 و 40 في المئة ، بينما ذكر مراقبون في الانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 41 في المئة علماً أن عمليات العد والفرز ماتزال مستمرة ، ويرجح أن تعلن نسبة جديد للتصويت ، ولم تُعلن بعد أي أرقام رسمية بشأن نسبة الإقبال على الاقتراع،

ولم تكن أعداد الناخبين كبيرة في النصف الأول من اليوم الانتخابي ، وفي بغداد ناشدت المساجد في عدد من مناطق العاصمة العراقية المواطنين التوجه إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم بسبب المؤشرات الخاصة بتراجع نسبة الإقبال على التصويت.

ويحق لقرابة 24.5 مليون شخص التصويت في هذه الانتخابات لاختيار 329 عضوا بمجلس النواب.

ويسعى رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي للحصول على ولاية ثانية، مستفيدا من نتائج الحرب ضد تنظيم داعش.

اقرأ أيضا:

العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية الانتخابات البرلمانية