محافظة نينوى تعلن جاهزيتها عشية الانتخابات البرلمانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخل الجيش في حالة طارئة وسيبدأ حظر التجوال بعد ساعات، ليعزل الموصل وعموم نينوى عن البلاد، للتحضير للانتخابات النيابية، يوم السبت.

وأكدت المفوضية على أن "مليون ونصف المليون بطاقة ناخب تم توزيعها، وأنها مستعدة لليوم الموعود غدا السبت".

وقال قائد عمليات نينوى نجم الجبوري إن "الجيش في حالة تأهب قصوى، هو والشرطة وباقي التشكيلات في نينوى لتأمين الانتخابات".

وأضاف الجبوري أن "السلطات الاتحادية ارتأت حظر التجوال من فجر السبت حتى فجر الاحد على السيارات للحفاظ على الأمن العام خلال أداء المواطنين الموصليين للانتخابات وأيضا تحييد حركة المسؤولين الذين قد يحاولون الضغط على الناخبين".

وفي الموصل سيشارك اكثر من مليون لانتخاب 31 عضوا إضافة الى ثلاثة اعضاء ضمن كوتا الأقليات وهو رقم كبير ويعد الثاني بعد بغداد العاصمة.

وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في الموصل محمد البدراني إن "الانتخابات الخاصة في نينوى جرت بشكل سلس ونتوقع أن تكون العامة كذلك"، مبينا أن "المفوضية أنجزت كافة الإجراءات الفنية واللوجستية ليوم الانتخابات".

وأضاف البدراني أن "مليون و 536 شخصا استلموا بطاقاتهم الانتخابية ويمكنهم الادلاء في774 مركزا من ضمنها 167 للحركة السكانية (النازحين الداخليين)".

وبين أن "150 محطة ستكون مفتوح غدا لنازحي المخيمات".

وفي الانتخابات الماضية عام 2014 كانت المشاركة ضعيفة جدا في المحافظة بسبب سيطرة تنظيم داعش، بالاضافة الى تأخرها عن المحافظات العراقية الاخرى في اجراءها.

وسبق ذلك انتخابات العام 2010 والتي كانت الموصل فيها بؤرة لتنظيم القاعدة وجرى استهداف مرشحين وناخبين ومحاولة تعطيل الانتخابات.

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