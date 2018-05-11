قوات سوريا الديمقراطية تضيق الخناق على داعش بديرالزور

أخبار الآن | ديرالزور - سوريا - (وكالات)

تقدمت قوات سوريا الديمقراطية بعمق 12 كيلومتراً، وسيطرت على عدة مقار لتنظيم داعش في الريف الشرقي لنهر الفرات، وصولاً إلى المدخل الغربي لبلدة هجين في محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وسيطر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية خلال اليومين الماضيين على إحدى مقار تنظيم داعش، فيما ما تزال الألغام متناثرةً في أرجاء المكان.

ويستعد مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية لشنِّ هجومٍ بهدفِ السيطرةِ على مركزِ بلدة "هجين"، بالتزامن مع استمرار تقدمهم على الأرض.

وقال أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، برخدان حسكة، لشبكة رووداو الإعلامية: "نحن الآن على خط المواجهة، فبلدة (هجين) التي تعتبر المركز الرئيس لمسلحي داعش، تقع خلف هذه التلة، حيث يتسلل المسلحون إلى مناطقنا، في حين نتصدى لهم، كما أننا نحرز تقدماً بشكل يومي، وسنحرر كامل المنطقة بإذن الله.

وعلى طول خط الجبهة تهدأُ الاشتباكات صباحاً، إلا أنها لا تتوقف، فيما تُعتبر جثث قتلى تنظيم داعش المنتشرة في المكان، دليلاً على قوة المعارك حين يحلُّ الظلام.

قوات التحالف الدولي من جهتها تساند قوات سوريا الديمقراطية جواً وبراً، حيث تُكثف القصف الجوي والمدفعي على مواقع تنظيم داعش في البلدة.

وفي هذا السياق قال هفال باهوز، وهو مقاتل في وحدات حماية الشعب، لرووداو، إن "هناك غطاء جوي من جانب قوات التحالف، فضلاً عن القصف المدفعي لتلك القوات، وفي منطقة (الشامية)، تتمركز قوات النظام السوري التي تقصف بلدة (الهجين) من جهتها، ولا تفصلنا عن مسلحي داعش سوى مسافة مئتي متر، وهم منهارون تماماً ومعنوياتهم في الحضيض".

يشار إلى أن بلدة هجين تُعتبر مركزاً رئيساً لتنظيم داعش في شرقي نهر الفرات، فضلاً عن سيطرة التنظيم على 22 قريةً على الحدود السورية.

كما يتواجد التنظيم في الجزء الواقع بريف دير الزور الشمالي الشرقي، والمتصل بريف الحسكة الجنوبي، وصولاً إلى الحدود السورية العراقية، والذي يضم اثنين وعشرين قريةً ومنطقةً تشملُ الحدود الإدارية بين دير الزور والحسكة.

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