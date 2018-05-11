قتل قيادي حوثي بارز في جبهة البيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت مصادر عسكرية قتل قيادي عسكري بارز في صفوف الحوثيين خلال المعارك مع القوات الحكومية بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت المصادر وكالة خبر، ان القيادي الميداني البارز في صفوف الحوثيين المدعو ابو الباقر الحكيم ومعه آخرون، لقوا مصرعهم خلال المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في جبهة ناطع. ويعد الحكيم المسؤول العسكري للحوثيين بجبهة ناطع واحد اهم قياداتها الميدانية.



الجدير بالذكر ان القوات الحكومية احرزت تقدما ملحوظآ خلال الأيام الماضية خلال المواجهات التي خاضتها ضد مليشيا الحوثي بجبهتي ناطع وقانية وسيطرت على مواقع ومناطق استراتيجية بعد دحر الأخيرة منها وكبدتهم خسائر فادحة في العدد والعديد.

وأكد مصدر عسكري أن «ألوية العمالقة والمقاومة الشعبية فرضتا السيطرة الكاملة على مدينة موزع صباح أمس». وأضاف أن قوات الجيش «أحكمت سيطرتها على مركز المديرية من دون أي مواجهات، بعد هروب الميليشيات ليل الأربعاء- الخميس تحت ضربات مدفعية التحالف وطيرانه». وأكد أن السيطرة على موزع «يقطع إمدادات الميليشيات إلى جبهة الكدحة والوازعية جنوباً».

وشنت طائرات التحالف العربي غارات فجر أمس، طاولت مواقع عسكرية للحوثيين في صعدة وصنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الغارات «دمّرت منصة صواريخ في منطقة وادي علاف، وغرفة عمليات متنقلة في مديرية سحار وسط صعدة».

وفي صنعاء، استهدف التحالف مخازن أسلحة وتجمعات للميليشيات في محيط مطار صنعاء، ونقطة «الأزرقين» المدخل الشمالي للمدينة، و «تبة التلفزيون»، و «ضاحية جدر»، و «معسكر لواء النقل»، و «معسكر السواد». وقال شهود عيان إن الحوثيين «أغلقوا منطقة ميدان السبعين وشارع الستين الجنوبي، ومنعوا السيارات من المرور».

وقتل جندي في قوات «الحزام الأمني» بعد هجومها على تجمع لعناصر من تنظيم «القاعدة» في منطقة «خبر المراقشة» في محافظة أبين.

إلى ذلك، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية «تعمل لاستعادة الدولة اليمنية». وكتب على «تويتر» أمس: «كما استلمنا اليمن جريحاً، سيسلمه التحالف لشعبه متعافياً قوياً يقرر مواطنيه شكل دولته ومستقبله». وتابع: «أيام التمرد الحوثي معدودة، وهزيمة التمرد هدفنا الأسمى، ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه حراً أبياً».

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أمس، أن اليمن «لا يستطيع تحمل المزيد من الانقسامات»، مشيرةً إلى أن واشنطن «تدعو أطراف النزاع إلى التركيز على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة». وقالت إن بلادها «تتابع عن كثب الوضع في جزيرة سقطرى، وتشارك كل الأطراف في تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه»، مشددةً على «تخفيف التصعيد، وفتح حوار».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا أول من أمس إلى وقف التصعيد «حتى لا تحبط فرص تحقيق السلام».

من جهة أخرى، تنطلق الجولة الثانية من حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا (الخنّاق)، والجولة الأولى من التحصين ضد الحصبة و «الحصبة الألمانية»، في صنعاء ومحافظات يمنية غداً (السبت). وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 17 من الشهر الجاري، الأطفال من سن 6 أسابيع وحتى 15 سنة.

وقال مصدر حكومي في تصريح إلى «الحياة» إن الجولة الثانية «تأتي استكمالاً للجولة الأولى التي نُفذت في 39 مديرية خلال آذار (مارس) الماضي». وأشار إلى «تنفيذ حملة مزدوجة في محافظة البيضاء وثلاث مديريات في عمران وحجّة قريباً».

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