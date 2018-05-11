المقاومة اليمنية تسيطر على مناطق استراتيجية غربي البلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

استطاعت المقاومة اليمنية، بإسناد من قوات التحالف العربي السيطرة على منطقة كهبوب الجبلية على الحدود بين لحج وتعز، جنوب غربي اليمن، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

كما حققت المقاومة، مزيدا من المكاسب على جبهة الساحل الغربي، حيث اخترقت خطوط الحوثيين في الطريق إلى مديريتي الجرّاحي وزبيد.

مواجهات عنيفة اندلعت على الساحل الغربي في مديريتي الجرّاحي والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة، بين مليشيات الحوثي من جهة، وقوات مشتركة من ألوية العمالة والمقاومة التهامية وتشيكلات عسكرية بقيادة العميد طارق محمد صالح من جهة أخرى، خلفت عشرات القتلى من مسلحي مليشيات الحوثي بينهم القيادي محمد عبدالرحمن الشهار، وفق مصادر يمنية.

قوات الشرعية وبإسناد من التحالف العربي، شنت هجوما واسعا على مواقع الميليشيات في أجزاء واسعة جنوبي الحديدة، ملحقة بها خسائر مادية وبشرية كبيرة.

ونجحت قوات المقاومة في اختراق الخطوط الأمامية لميليشيات الحوثي إثر عملية عسكرية مباغتة، أجبرتها على التراجع تحت وقع النيران وغطاء جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي، استهدف تعزيزات الحوثيين وآلياتهم العسكرية.

من جهة أخرى، تمكنت المقاومة اليمنية بإسناد من قوات التحالف العربي من السيطرة على منطقة كهبوب الجبلية على الحدود بين لحج وتعز، جنوب غربي اليمن، مع فرار واسع بين صفوف الميليشيات الحوثية.

السيطرة تلك تعني تأمين محافظة لحج من ذلك الاتجاه، وانهيار جبهة الحوثيين في الوازعية غربي تعز، وقطع إمدادات الحوثيين.

ومن المتوقع أن تلي السيطرة على كهبوب، السيطرة على معسكر العمري ومواقع أخرى في الوازعية.

تحرير كهبوب جاء ضمن الانتصارات الميدانية التي حققتها المقاومة اليمنية بإسناد من قوات التحالف العربي في أكثر من جبهة، وسط انهيارات متتالية لمليشيات الحوثي الانقلابية.

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