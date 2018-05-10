قصف إسرائيلي على مواقع قوات النظام في ريف القنيطرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

شن الجيشُ الإسرائيلي، مساء الأربعاء 9 أيار / مايو، هجوماً صاروخيا استهدفَ مواقعَ قواتِ النظام السوري وحلفائها بالقربِ من مدينة البعث في ريفِ القنيطرة، وفقا لما ذكرته مصادر المعارضة.



وذكر المرصدُ السوري لحقوق الإنسان أن انفجاراتٍ عدة هزت القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، وسط َتحليقٍ لطائراتٍ إسرائيلية في سماءِ الجولان على الحدود السورية، مضيفا ان ليس هناك معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية".



وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري عن ارتفاع أعداد قتلى الضربات الصاروخية، التي استهدفت منطقة الكسوة في القطاع الجنوبي الغربي من ريف دمشق، إلى 15 على الأقل من بينهم 8 إيرانيين.

وتأتي هذه الضربات بعد 9 أيام من ضربات مماثلة استهدفت مواقع للنظام ولإيران في مناطق سورية عدة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد نشر منظومات دفاع جوي في الجولان، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.



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