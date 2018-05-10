خبراء يكشفون مساعدة بيونغ يانغ لبرنامج النظام السوري النووي

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة (متابعات)

قال خبراء في الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية أرسلت مواد مستخدمة في برامج الصواريخ البالستية والكيميائية إلى سوريا مع فنيي الصواريخ في انتهاك صارخ لعقوبات الأمم المتحدة.

وقال فريق الخبراء الذي يراقب العقوبات ضد كوريا الشمالية إن التحقيقات في نقل بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية المحظورة والأسلحة التقليدية والسلع ذات الاستخدام المزدوج ، وَجدت أن أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها نُقلت الى سوريا بين الاعوام 2012 و 2017

يذكر أن دولة عضو في الأمم المتحدة لم تذكر اسمها أبلغت عن أدلة على حصول ميانمار على مجموعة من الأسلحة التقليدية من كوريا الشمالية بما في ذلك قاذفات صواريخ متعددة وصواريخ أرض جو بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ الباليستية.

وأفادت "أسوشياتد برس" في 2 شباط / فبراير أنه وفقاً لتقرير الخبراء ، فإن كوريا الشمالية كانت تخالف عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على النفط والغاز ، وتشارك في تعاون صاروخي باليستي محظور مع سوريا وميانمار ، وتقوم بتصدير السلع بشكل غير قانوني والتي جلبت ما يقرب من 200 مليون دولار في تسعة أشهر في العام الماضي.

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