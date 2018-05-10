انخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار

أخبار الآن | ابو ظبي- الإمارات العربية المتحدة (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، وأن تزداد كميات السحب على المناطق الشرقية، وتكون ركامية بعد الظهر، وقد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة أحياناً، خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية، من 15 - 35 كم/‏‏‏ساعة بوجه عام، وتصل إلى 45 كم/‏‏‏ساعة على البحر والمناطق المكشوفة أحياناً.

وتوقع أن يكون الخليج العربي مضطرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:45، والثاني عند الساعة 22:49، والجزر الأول عند الساعة 15:10، والثاني عند الساعة 04:13. وبحر عمان متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:24، والثاني عند الساعة 06:55، والجزر الأول عند الساعة 11:26، والثاني عند الساعة 01:03.

وكان المركز حذّر أمس من فرصة تكون السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً على بعض المناطق الشرقية من الدولة.

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