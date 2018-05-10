الدفاع المدني السعودي يدشن نظام إنذار جديداً في الرياض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دشّن الدفاع المدني السعودي منظومة صفارات إنذار جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية لتعزيز إجراءات التصدي لمحاولات استهدافها بالصواريخ من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ونشر الدفاع المدني السعودي في حسابه على تويتر تسجيلا مصورا يظهر عملية إختبار وإطلاق صفارات الإنذار الجديدة لأول مرة , وذكر في بيان أن المنظومة في الرياض والمنطقة الشرقية تهدف الى مواجهة المخاطر بكامل أنواعها وتنبيه وتحذير السكان في حالات الطوارئ.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اطلقت ميليشيات الحوثي في اليمن على الاراضي السعودية صواريخ بالستية بدعم من إيران حيث إعترضتها المملكة جميعها.

وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكرياً عربياً منذ اذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من غيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعلى مناطق أخرى بينها مناطق قريبة من الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وتقع المنطقة الشرقية في مقابل ايران , كما تحاذيها مناطق تحت سيطرة ميليشيات الحوثي التي تحاول الإعتداء على الأراضي السعودية دون أن تنجح في ذلك حتى الآن.

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