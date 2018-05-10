الجيش المصري يعلن حصيلة العملية العسكرية “سيناء"

أخبار الآن | مصر - (وكالات)

أعلن الجيش المصري اليوم ، مقتل 21 مسلحاً واعتقال 238 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عشرات الأوكار وضبط آليات للإرهابيين، ضمن العملية العسكرية “سيناء 2018” .

الجيش قام بتدمير 391 ملجأ ووكراً ومخزناً جبلياً ؛ يستخدمه الإرهابيون في الاختباء، من بينها ثلاثة منازل مفخخة .

وأوضح الجيش أنه تمكن خلال العملية العسكرية من ضبط وتدمير والتحفظ على 30 سيارة من أنواع مختلفة، و49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستخدمها الإرهابيين .

وأكد الجيش المصري أن الجيش دمر 63 مزرعة لنبات البانغو، و21 عبوة ناسفة، و15 خندقاً للمواصلات بطول 150 متراً و300 متر، بداخلها كميات من الأسلحة النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية .

وأضاف الجيش القوات الجوية استهدفت عدداً من سيارات الدفع الرباعي، كان يستخدمها المسلحين في تنقلاتهم، وضبط الجيش سيارات أخرى محملة بالأسلحة والذخائر خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية .

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