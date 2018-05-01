مصر تدرج 1529 شخصا بينهم مرسي وأبو تريكة على قائمة الإرهاب

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)



أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً يقضي بإدراج 1529 شخصا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.



وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في ديسمبر 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات .. من جهتهم طعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ، ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن في تموز القادم ، وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.



وقال محاميان ومصدر قضائي لرويترز اليوم الاثنين إن حكم محكمة الجنايات الجديد الصادر في 19 ابريل ، حسبما أفادت الجريدة الرسمية، يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة.



وأضافوا أن الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار ، ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.



وتضمن الحكم الصادر في ابريل مرة أخرى إدراج جماعة الإخوان التي ينتمي لهما مرسي على قائمة الكيانات الإرهابية ، وتضمن الحكم الجديد مرة أخرى إدراج خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد كبير من قيادات الجماعة وأفراد أسرهم على قائمة الشخصيات الإرهابية.



وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي وأحمد ماضي نجل السياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط والمدرج على القائمة إنهما سيطعنان على الحكم الجديد.



ويقيم أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق في قطر منذ بضع سنوات ، وكان لمح في مارس من خلال تغريدة على تويتر إلى أنه قد يعود إلى مصر قريبا، لكن يبدو أن الحكم الجديد قد يؤخر هذه العودة.

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