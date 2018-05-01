سوريا الديمقراطية تعلن بدء عملية "عاصفة الجزيرة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

أعلنَ مجلسُ دير الزور العسكري المنضوى تحتَ قيادةِ قواتِ سوريا الديمقراطية، بدءَ حملةِ عاصفةِ الجزيرة لتحريرِ شرق الفرات، والريفِ الشرقى لدير الزور من سيطرةِ تنظيمِ داعش.

التحالف الذي يضمُ فصائل من العربِ والأكراد قال إنهُ أوقفَ القتالَ ضدَ داعش بعدما بدأت تركيا هجوما في يناير/ كانون الثاني على منطقةِ عفرين التي يسيطرُ عليها التحالفُ في شمال سوريا.

بدورهِ، رحبَ التحالف الدولي بزعامةِ الولايات المتحدة ببدءِ الهجوم، مشيرا إلى أنهم سيدعمونَ العملية أثناءَ هجومها فى وادى الخابور فى إطارِ مهمتها، وذلكَ بتوفيرِ العتاد والتدريب والاستطلاع والدعم اللوجستى للمقاتلين المهاجمين.

وكانت القواتُ المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، قد استقدمت أواخر أبريل/ نيسان الماضي تعزيزاتٍ عسكرية من مناطق سيطرتها، استعداداً لبدءِ العمليةِ ضدَ داعش في منطقةِ الهجين في ريفِ دير الزور شرق سوريا.

وذكرت مصادر أن رتلاً عسكرياً يضم 350 عنصراً وآليات ومدرعاتٍ عسكرية وأسلحةٍ ثقيلة انطلقت من ساحةِ كندال غرب مدينة الرقة باتجاهِ مناطقِ احتلال "داعش" في ريف دير الزور، استعداداً للمواجهة المرتقبة.

ومعنا عبر الهاتف من القامشلي كينو كبرئيل عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية

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