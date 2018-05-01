حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير درنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا (متابعات)

أعلن مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قام بزيارة غرفة عمليات عمر المختار شرق البلاد

وذلك للاطلاع على آخر التطورات العسكرية لتحرير مدينة درنة الليبية من التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المكتب أن حفتر اجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال، وأكد على تعليماته الدائمة بشأن حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وتأتى هذه الزيارة عقب عود حفتر من رحلة علاج قضاها فى فرنسا بعد تعرضه لوعكة صحية، الأمر الذى أثار ضجة إعلامية محلية ودولية بشأن اختفائه.

ومدينة درنة هى المدينة الوحيدة فى شرق ليبيا، التى ما زالت تحت سيطرة ما يسمى بمجلس شورى مجاهدى درنة، وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة الإرهابى.

كان حفتر أمر بإنهاء مهلة العناصر والجماعات الإرهابية داخل مدينة درنة والبدء فى اتخاذ جميع التجهيزات العسكرية لتحرير المدينة. فيما أعلن رئيس أركان الجيش الليبى الفريق، عبدالرزاق الناظورى، قبل أيام البدء فى العملية العسكرية لمدينة درنة.

من ناحية أخرى، قال مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى، جون بولتون، أمس، إن الولايات المتحدة تضع نصب أعينها النموذج الليبى لنزع الأسلحة النووية وتسعى لتطبيقه فى كوريا الشمالية.

وأضاف بولتون، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية: «لقد وضعنا نصب أعيننا نموذج ليبيا فى الفترة بين 2003 و2004... سنرغب فى اختبار كوريا الشمالية خلال أول اجتماع بهم للحصول على أدلة على أنها اتخذت هذا القرار الاستراتيجى بالتخلى عن أسلحتها النووية».

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