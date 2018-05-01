“المقاومة اليمنية” تسيطر على مثلث البرح غرب تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن (وكالات)

سيطرت قواتُ “المقاومة الوطنية” اليمنية اليوم الثلاثاء، بشكلٍ كامل على مواقع عسكرية إستراتيجية، تابعة لميليشياتِ الحوثي غربِ محافظة تعز، بعد معاركَ عنيفة بين الطرفين، قُـتِل خلالها العشرات من المسحلين الانقلابيين، وما لا يقل عن 9 جنود من قوات المقاومة.

وذكرت مصادرُ عسكرية يمنية، أن قواتِ “المقاومة الوطنية”، التي يقودها العميد طارق صالح، باتت تسيطرُ على مثلثِ البرح، الفاصلِ بين عددٍ من مديرياتِ محافظةِ تعز، ومحافظةِ الحديدة، بعد مواجهات شنّ خلالها الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي، عددًا من الغارات الجوية على مواقع الحوثيين.



وفي هذه الأثناء، قال الجيش اليمني، عبر موقعه الرسمي، إن قواته، بدأت عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة البرح، غرب تعز، من سيطرة ميليشيا الحوثي، عقب تمهيد ناري جوي كثيف، واستهداف لمواقع الحوثيين في المنطقة.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الهجوم جاء معاكسًا لمحاولة الحوثيين التقدم، باتجاه شمال معسكر خالد بن الوليد، بعد أن تمكن الجيش من إحباطه، وانطلقت عقبه عمليات اقتحام المعسكر من الاتجاه الشمالي، لمنطقة البرح.

وقال موقع الجيش اليمني، إن المواجهات كبدّت الحوثيين، خسائر بشرية كبيرة، إلى جانب الخسائر في العتاد، إذ تمكنت طائرات التحالف العربي من تدمير دبابة ومنصة إطلاق صواريخ، إلى جانب 5 عربات عسكرية، تابعة للحوثيين.

ووفقًا لموقع الجيش، تعتبر منطقة البرح، بوابة العمل العسكري باتجاه مدينة تعز من المحور الغربي، وتحريرها سيقطع خطوط إمداد الحوثيين، بين البرح ومركز مديرية مقبنة، ويسهل عملية التفاف قوات الجيش والإحاطة بمديريتي مقبنة وجبل حبشي.

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