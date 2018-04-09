منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: قلق بالغ إزاء هجوم دوما

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، إن لجنة لتقصي الحقائق تجمع معلومات عن أحدث هجوم في دوما السورية، وهي آخر جيب للمعارضة في الغوطة الشرقية.

وأعربت المنظمة عن "قلق بالغ" إزاء الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية، السبت الماضي، في دوما.

مشيرة إلى أن بعثة تقصي الحقائق ستقدم تقاريرها الأولية إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية

والاثنين كررت موسكو نفيها مسؤولية دمشق عن الهجوم، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المزاعم بأن الحكومة السورية نفذت هجوما بالغاز في مدينة دوما عارية عن الصحة، وتمثل استفزازا.

وكانت تقارير أفادت بتعرض مدينة دوما إلى ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي، تباينت التقديرات بشأن عدد ضحاياه، في حين وجهت عدة جهات الاتهامات للحكومة السورية بالمسؤولية عن الهجوم، الأمر الذي نفته دمشق.

وأكد اتحاد منظمات الإغاثة السوري، الاثنين، أن الهجوم أسفر عن 60 قتيلا على الأقل، وأكثر من ألف مصاب.

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