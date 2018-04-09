ماتيس: لا أستبعد أي خيار عسكري ضد النظام السوري

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الاثنين، إنه لا يستبعد أي رد عسكري أمريكي، بعد هجوم يشتبه بأنه كيماوي في سوريا وقع مطلع الأسبوع.

وألقى ماتيس باللوم على روسيا، لأنها لم تف بالتزاماتها لضمان تخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية.

في الأثناء اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية على أن أسلحة كيماوية استخدمت في الغوطة الشرقية بسوريا في السابع من أبريل نيسان وأنهما سيعملان على تحديد المسؤول عن استخدامها.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان الاثنين إن الرئيسين "تبادلا المعلومات والتحليلات التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية".

وأضاف البيان "يجب تحديد جميع المسؤوليات في هذا الصدد بوضوح".

وقال البيان أيضا إن الزعيمين أصدرا التعليمات لفريقيهما بتنسيق الجهود في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، وسيناقش الزعيمان الأمر مرة أخرى خلال 48 ساعة.



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