قوات الشرعية اليمنية تحرر جبال استراتيجية شرقي صنعاء

أخبار عربية | دبي - الامارات العربية المتحدة

تمكنت قوات الشرعية اليمنية، من تحرير مواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين في مديرية نهم 40 كيلومتراً شرق صنعاء بحسب بيان للجيش.

واوضح البيان ان قوات الشرعية باسناد من مقاتلات التحالف العربي تمكنت من استكمال تحرير سلسلة جبال "الزلزال" في مديرية ميمنة شمال مديرية نهم، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وتكمن أهمية تحرير سلسلة جبال "الزلزال" بالكامل في أنها تسيطر ناريًا على مواقع الحوثيين لأكثر من كيلومترين، إضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء)، والذي يعد الشريان الأهم لإمداد الميليشيات المتواجدة غربي منطقة ضبوعة في المديرية ذاتها، حسب ما أفاد البيان.

وأشار البيان إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين، "فيما استعادت قوات الجيش عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وذكر البيان أن المعارك تزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف مواقع متفرقة للميليشيات بذات المنطقة، وأسفر عن تدمير آليات قتالية للمليشيات.

ولم يصدر الحوثيون اَي تعليق على هذه المعارك حتى الآن.

وتشهد مديرية نهم معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الطرفين، في حين لا تزال معظم المناطق في هذه المديرية الجبلية ذات الطرق الوعرة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

اقرأ أيضا: قوات الشرعية اليمنية تحرز تقدما في معقل الحوثيين بصعدة



