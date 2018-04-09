قوات الشرعية اليمنية تتوغل في جبال صعدة وتتقدم في البيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حققت قوات الشرعية اليمنية تقدما جديدا في مديرية باقم شمالي صعدة، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

كما تمكنت قوات الشرعية بإسناد من طائرات التحالف العربي، من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.



وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش سيطرت على قرى آل هقاش والجربان آل عمر القريبتين من جبل مسعودة في منطقة قانية.

يأتي ذلك فيما نفذت المقاومة الشعبية بجبهة قيفة في البيضاء، كميناً مسلحاً تابعا لميليشيات الحوثي، ونجحت في قتل 3 عناصر من الميليشيا.

ولقي 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي مصرعهم في المواجهات المستمرة بجبهة صرواح غرب مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن مواجهات دارت مع عناصر الميليشيا في مناطق متفرقة بجبهة صرواح، كما قصفت مدفعية الجيش مواقعهم وتجمعاتهم في ذات الجبهة.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن قتل أكثر من 20 عنصراً من الميليشيا وإصابة آخرين.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش اليمني مقتل 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي في ذات الجبهة، التي تعد آخر معاقل تواجد الحوثيين غرب مأرب.



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