قرقاش: مشروع قناة سلوى دليل على فشل قطر في إدارة أزمتها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن مشروع قناة سلوى يدل على فشل قطر في إدارة أزمتها وحلها.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في تويتر الأحد: بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع "قناة سلوى" وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل.

واضاف "لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة إرتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع. "

وأكد قرقاش أن خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، الكبرياء لا يليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة.

وأشار قرقاش إلى أن صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه.

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