رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي في باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

استقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودية بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية في باريس.

وبدأ الجانبان جلسة مباحثات ثنائية حول آفاق التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، والشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل أمس الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله العاصمة الفرنسية باريس وزير الخارجية جان إيف لودريان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري، وسفير فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

كما كان في استقبال ولي العهد الأمير تركي بن خالد بن عبد الله والأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.





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