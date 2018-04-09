حكومة الإمارات تعتمد 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اعتمَد مجلسُ الوزراءِ الإماراتي 11 مليارَ درهمٍ كمساعداتٍ اجتماعية لكافةِ فئاتِ ذوي الدخلِ المحدود خلالَ السنواتِ الثلاث القادمة.

واستعرضَ المجلسُ تقريرَ وزارةِ تنميةِ المجتمع والذي تضمنَ احتياجاتِ المواطنين من أصحابِ الدخلِ المحدود وحددَ 6 محاور أساسية وهي السكنُ والاحتياجاتُ الأساسية والمواصلاتُ والدعمُ المالي والصحة والتعليم والعمل.

وقد تم اعتماد 3.88 مليار مساعدات اجتماعية لكبار السن و1.55 مليار درهم لمن لديهم عجز مادي وصحي من المواطنين وتخصيص 1.7 مليار درهم لأصحاب الهمم وتخصيص 2.5 مليار درهم للأرامل والمطلقات.. كما تم رصد 183.9 مليون درهم لمساعدة أُسر السجناء ضمن خطة المساعدات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية.

وناقش المجلس كذلك سبل رصد ومعالجة متطلبات الضمان الاجتماعي لتشمل كافة الشرائح من ذوي الدخل المحدود، ووجه بتطوير منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مراجعة معايير الاستحقاق والفئات المستحقة وقيمة المساعدة وكذلك استكمال المسوحات الميدانية وتطوير خطط طويلة المدى وحلول عاجلة لمجموعة من المواضيع، مؤكدا أن الهدف الأكبر للحكومة هي الانتقال من تقديم المساعدات إلى تمكين المجتمع بكافة الفئات.

وفي الشؤون التشريعية، نظم المجلس مهنة الطبيب في الدولة من خلال الموافقة على إصدار قانون اتحادي حول مزاولة مهنة الطب لتطوير الخدمات الصحية في الدولة والارتقاء بها بما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع.

ونظم القانون الجديد 3 مهن طبية تشمل الطبيب الزائر والطبيب المقيم وطبيب الامتياز وأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات التي طرأت على مهنة الطب ومتطلبات الوضع الحالي بما سيساهم في تحسين نوعية الخدمة الطبية وتعزيز الصورة الإيجابية للقطاع الصحي في الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة علاجية من خلال تطوير خدمات السياحة الصحية التي تلعب دورا مهما في تعزيز الاستثمار والازدهار الاقتصادي.

وأولى مجلس الوزراء اهتماما خاصا بصحة الرضع وصغار الأطفال من خلال اعتماد قرار بشأن تنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال وذلك بهدف ضمان النمو الصحي مع التشجيع على الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من عمر ‏المولود باعتبارها أفضل الوسائل لتوفير الغذاء المتكامل للرضع.

وسيتم في ضوء القرار الجديد ضمان استخدام بدائل الحليب الطبيعي والمنتجات الغذائية للأطفال بصورة آمنة وتوفير بطاقة تعريف تتضمن كافة المعلومات عن الاستعمال الصحيح.

وفي التعاون الدولي، صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديموقراطية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وإنشاء سفارة للدولة في جمهورية المالديف في العاصمة ماليه.

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