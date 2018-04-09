تابعوا آخر التطورات السورية لحظة بلحظة هنا

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أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
ترامب وماكرون يتعهدان برد قوي ومشترك على هجوم الكيماوي في دوما
البنتاغون: أمريكا لم تنفذ ضربات جوية في سوريا لكن تواصل متابعة الوضع عن كثب وتدعم الجهود الدبلوماسية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
مسؤول أمريكي كبير: لا صحة لتقارير عن أي ضربات أميركية ضد قواعد الأسد في سوريا
اعلام النظام السوري: نقلاً عن مصدر عسكري: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان بالصواريخ على مطار التيفور وتسقط 8 صواريخ
اعلام النظام السوري: قتلى وجرحى في هجوم على مطار "التيفور" العسكري بريف حمص في سوريا
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النظام يتهم امريكا باستهداف مطار التيفور والبنتاغون ينفي
ترامب وماكرون يتعهدان بردّ قوي ومشترك على الهجوم في دوما