بريطانيا: خيارات كثيرة على الطاولة ردا على هجوم دوما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

اتفقت بريطانيا وفرنسا على أن خياراتٍ كثيرة ً يجب أن تُطرح على الطاولة، ردا على الهجوم الكيميائي الذي نفذتهُ قواتُ النظام السوري على بلدة دوما في الغوطة الشرقية، وفق ما ذكرت الخارجية البريطانية.

جاء ذلك خلالَ حديثٍ مشترك بين وزير ِ الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيرهِ الفرنسي جان إيف لودريان، قبل جلسة طارئة للأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية في بيانها على الحاجة الملحة للتحقيق فيما حدث في دوما وضمان صدور رد دولي قوي.

وأضافت "اتفقا على أن اجتماع اليوم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك سيكون خطوة مقبلة مهمة في سبيل تحديد الرد الدولي وضرورة طرح خيارات كثيرة على الطاولة".





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