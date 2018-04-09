الجيش الفرنسي: لم نشنّ ضربات على مطار التيفور العسكري

أخبار الآن | باريس - فرنسا (متابعات)

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي لم يشنّ ضربات على مطار التيفور العسكري الواقع بين مدينتي حمص وتدمر والذي استُهدف في وقت مبكر اليوم.

وتأتي الضربة بعد أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد بردّ قوي مشترك على هجوم كيميائي من قبل قوات النظام السوري أسفر عن مقتل العشرات في مدينة دوما.

وقال ناطق باسم هئية أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر لوكالة فرانس برس "ليس نحن" من شنّ الضربات التي جاءت بعد تصريحات للرئيس ايمانويل ماكرون حول "التنسيق" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن الخطوات بعد هجوم كيميائي مفترض على مدينة دوما.

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