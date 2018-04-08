واشنطن: موسكو مسؤولة عن هجمات الغوطة

أخبار الآن | دوما - سوريا - (وكالات)

دعت الولايات المتحدة موسكو بوقف دعمها المطلق للنظام السوري بشكل فوري، والتعاون مع المجتمع الدولي لمنع وقوع المزيد من الهجمات الوحشية بالأسلحة الكيماوية.

ودعا بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إلى رد فوري من المجتمع الدولي في حال التأكد من وقوع هجوم كيماوي على مدينة الغوطة السورية...مشيرا الى ان واشنطن تبذل قصارى جهدها، وبكل الطرق المتاحة، لمحاسبة من يستخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وشدد على حتمية محاسبة النظام السوري ومن يقدم له العون بشكل فوري لمنع تكرار هذا النوع من الهجمات.

وأشار البيان إلى أن روسيا قد أخلت بتعهداتها للأمم المتحدة بوصفها إطارا ضامنا، وتتحمل مسؤولية الهجمات الكيماوية الوحشية التي تستهدف المدنيين.

وارتفعت حصيلة ضحايا قصف النظام السوري بالغازات السامة على دوما إلى 150 قتيلا، فيما أصيب نحو ألف شخص بالاختناق، بحسب ناشطين، في وقت مبكر الأحد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ عشرات الأشخاص بينهم أطفال أصيبوا بحالات اختناق إثر قصف جوي على المدينة التي تعد آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وتحدثت "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني، في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، عن قصف جوي بـ"غازات سامة"، الأمر الذي سارعت دمشق إلى نفيه، في وقت قال المرصد إنه لا يستطيع "تأكيد" هذا الاتهام أو "نفيه".



اقرأ أيضا:

المرصد السوري: مطالبات للمعارضة بدوما لتسليم سلاحها الثقيل