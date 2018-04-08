واشنطن تتابع تقارير عن هجوم كيماوي محتمل في سوريا

أخبار الان | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتابع تقارير مثيرة للقلق عن هجوم كيمياوي محتمل في سوريا.

مضيفة إن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية إن شملت الواقعة استخدام أسلحة كيماوية مميتة.

وشهدت مدينة دوما السبت قصفا عنيفا بغازات سامة أدى إلى مقتل نحو 100 شخص واختناق قرابة الألف بسبب الغازات السامة التي تسربت إلى أقبية الأبنية في ثالث قصف بالكيماوي تشهده المدينة.

ويعتبر الهجوم الثالث خلال يوم واحد بالكيماوي على المدينة، وسط تصعيد من النظام السوري للضغط على جيش الإسلام للانسحاب من آخر مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.

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