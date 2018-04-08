كل ما تود أن تعرفه عن تطورات الهجوم الكيماوي على دوما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (زكريا نعساني)



حمل الاتحاد الاوروبي بشار الاسد مسؤولية الهجوم بالسلاح الكيماوي داعيا المجتمع الدولي لرد حاسم



سبق ذلك تغريدة للرئيس الامريكي دونالد ترامب حمل فيها هو الاخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وايران والاسد مسؤولية الهجوم قائلا انهم سيدفعون ثمنا باهظا¤WA1 4840



سرعان ما نقلت وكالات الانباء العالمية دعوة البيت الابيض لفريق الامن القومي للاجتماع الليلة من اجل بحث الرد المناسب على الهجوم الكيماوي



اما بعد ساعات من الهجوم الذي نفذ ليلا اصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا ابدت فيها قلقها من استخدام الاسلحة الكيماوية داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية السوريين



من جانبها دعت بريطانيا لإجراء تحقيق دولى فى الهجوم الكيماوي



موسكو من جانبها نفت ما وصفته بمزاعم استخدام النظام الاسلحة الكيماوية محذرة من العواقب الوخيمة لأي تدخل خارجي عسكري في سوريا استنادا لما قالت انه أنباء مفبركة.¤WA2 4840



وجاء ذلك عقب نفي وكالة "سانا" التابعة للنظام استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، واصفة هذه الأنباء بأنها "محاولة مكشوفة وفاشلة" لمسلحي "جيش الإسلام"



فيما اعترفت الوكالة ذاتها نقلا عن مصدر عسكري توجيه ضربات موجعة للمعارضة في مدينة دوما



وكان أكثر من مئة مدني معظمهم اطفال ونساء قضوا خنقا بعد تعرض مدينة دوما لهجوم بالغازات السامة



من بينهم عائلات بأكملها ماتت خنقا حين كانت نائمة ففي الملاجئ



وذكر اطباء في المدينة ايضا ان عدد الذين اصيبوا باختناقات جراء استنشاق الغاز السام بلغ نحو الف







اقرا ايضا