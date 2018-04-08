قتل قياديين حوثيين اثر غارة للتحالف في محافظة صعدة

أخبار الان | صعدة - اليمن(وكالات)

قتلَ عددٌ من القياديين الحوثيين اثرَ غارةٍ جوية للتحالفِ العربي استهدفت اجتماعا لهم بمنطقةِ بني فاضل بمحافظةِ صعدة، معقلِ ميلشيات الحوثي وفقَ ما اكدتهُ مصادر عسكرية.

الاجتماع الحوثي الذي استهدفته الغارة كان يبحثُ تعزيزَ جبهاتِ الحوثيين المنهارة في صعدة.

كما قصفت مقاتلات التحالف العربي مخزنا للسلاح في جبل طلان بمديرية حيدان أثناء محاولة ميليشيات الحوثي نقل جزء من السلاح إلى مديرية الظاهر التي تشهد معارك عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية.

الى ذلك سقط عشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح في غارات للتحالف ومعارك ميدانية في محافظة البيضاء وسط اليمن يوم أمس، فيما تم اعتقال 13 آخرين.

وتمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بطائرات التحالف، من تحرير جبل مسعودة في منطقة قانية شرق البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري، أن عشرات الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح فيما سلم 13 فردا أنفسهم بعد محاصرتهم في قمة الجبل.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء.

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