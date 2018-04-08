قتل عائلات بأكملها في قصف دوما بغاز الكلور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اكد ناشطون ارتفاع عدد ضحايا مجزرة دوما الى أكثر من مئة و خمسين قتيلا أغلبهم من النساء و الأطفال .

وقد نشرت تنسيقية مدينة دوما مقطع فيديو يظهر عشرات القتلى الذين قضوا نتيجة قصف المدنيين بالغازات السامة ويظهر الفيديو مقتل عائلات بأكملها جلهم أطفال ونساء، وأكد ناشطون إن هذه العائلات كانت تختبئ في أحد الملاجئ حين استهدفت طائرات النظام المدينة بالبراميل المتفجرة المحملة بالغازات السامة ما أدى لمقتلها على الفور.

ونقل الناشطون عن الدفاع المدني في المدينة قوله إن حصيلة الغارات على المدينة وصلت إلى 400 بينها غارات محملة بغاز الكلور السام و70 برميلاً متفجراً من الطيران المروحي، وأكثر من 800 صاروخ راجمة، بالإضافة إلى القصف بالصواريخ العنقودية بأكثر من 40 صاروخاً.

منظمة الخوذ البيضاء كتبت على حسابها على تويتر "حالات اختناق في صفوف المدنيين بعد استهداف أحد الأحياء السكنية في مدينة دوما بغارة محملة بالغازات السامة كلور.

وأرفقت التعليق بصورتين، احداهما لطفل يحاول التنفس عبر قناع أوكسيجين، وأخرى لشخص يضع مياهاً على وجه طفل

وسارعت دمشق للنفي، ووصف مصدر رسمي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اتهام الحكومة السورية باستخدام تلك الأسلحة بـ"مسرحيات الكيماوي.

وقال المصدر الجيش الذي يتقدم بسرعة وبإرادة وتصميم ليس بحاجة إلى استخدام أي نوع من المواد الكيماوية، مضيفاً لم تنفع مسرحيات الكيماوي في حلب ولا في بلدات الغوطة الشرقية.

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