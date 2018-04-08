دعوات لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث كيماوي دوما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت البعثة البريطانية إلى الأمم المتحدة، أن اجتماعا طارئا يُتوقع أن يُعقد الإثنين، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الهجوم كيميائي في دوما.

وقالت البعثة عبر حسابها على تويتر، إن كُلا بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، ودولا أخرى، دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقارير حول وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتابع البيان أنه "من المنتظر عقد الاجتماع يوم الاثنين".

وأضاف لودريان "كما جرى إيضاح ذلك، في وقت سابق، فرنسا ستتحمل مسؤولياتها كاملة"، وفق ما نقلت رويترز.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم، السبت، في هجوم كيماوي على الغوطة، وهو ما نفته دمشق ووصفته بالمسرحية، فيما اعتبرت إيران الحليفة للأسد الاتهامات الموجهة للنظام السوري بمثابة ذرائع لشن هجوم عسكري ضد سوريا.

في غضون ذلك، قال الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، إن هناك دلائل على أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية ضد مدينة دوما المحاصرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة، وطالب التكتل الأوروبي برد دولي.

وأضاف الاتحاد في بيان "الدلائل تشير إلى هجوم كيماوي آخر شنه النظام... مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد. الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية آخر ويدعو إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي".





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