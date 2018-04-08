النظام السوري يعلن عن اتفاق مع المعارضة للإجلاء من دوما

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)

أعلن تلفزيون النظام السوري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح كل مقاتليه لدى المعارضة في دوما مقابل خروج جيش الإسلام إلى شمال سوريا.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الجيش الروسي قال إن عملية ستبدأ اليوم الأحد لإخراج مقاتلي جماعة جيش الإسلام من جيب دوما المحاصر في الغوطة الشرقية وذلك بعد أن قالت النظام السوري إن الجماعة طلبت إجراء مفاوضات.

ولم يرد تعليق بعد من جيش الإسلام. ورفضت الجماعة حتى الآن عرضا روسيا بالخروج الآمن من دوما قرب دمشق إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا.



وقال الميجر جنرال يوري يفتوشينكو، رئيس المركز الروسي للسلام والمصالحة في #سوريا إن عملية ستبدأ اليوم الأحد لإخراج "المسلحين المتصلبين في مواقفهم" من دوما.

واتهم جيش الإسلام النظام السوري بتنفيذ #هجوم_كيمياوي على دوما مساء أمس السبت. وقالت منظمة إغاثة طبية وعمال إنقاذ إن الهجوم قتل العشرات. ونفت دمشق شن مثل هذا الهجوم.

وذكرت محطة أورينت التلفزيونية الموالية للمعارضة السورية اليوم الأحد أن مفاوضات تجري بين جماعة جيش الإسلام والروس للتوصل لاتفاق نهائي بشأن دوما.

وانتزع النظام السوري السيطرة على الغوطة الشرقية كلها تقريبا من مقاتلي المعارضة في هجوم تدعمه روسيا بدأ في فبراير شباط، لكن دوما لا تزال تحت سيطرة جيش الإسلام. واستأنفت قوات النظام السوري الهجوم بعد ظهر يوم الجمعة في أعقاب هدوء استمر لأيام.

والهجوم على الغوطة هو أحد أشرس الهجمات في الحرب السورية الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1600 مدني.

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