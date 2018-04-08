السودان ومصر يتفقان علي إكمال الربط الكهربائي بين البلدين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اتفقت القاهرة والخرطوم على الربط الكهربائي بين مصر والسودان، ضمن مباحثات أجراها وزير الكهرباء المصري محمد شاكر مع نظيره السوداني معتز موسى في الخرطوم السبت.

ويأتي هذا التطور بعد فشل المباحثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوافق على القضايا العالقة حول سد النهضة.

وعقد وزير الري والموارد المائية والكهرباء معتز موسى، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر د.محمد شاكر، يوم السبت، اجتماعاً بفندق السلام روتانا بالخرطوم، تركز حول سبل التعاون في مجال الربط الكهربائي والطاقة المتجددة.

واتفق الوزيران – بحسب البيان المشترك الذي صدر في نهاية الاجتماعات، اليوم السبت على عقد الجلسات الفنية اللآزمة لتفعيل الإتفاق.

واستعرض الجانبان مختلف التطورات في البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي والطاقة المتجددة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب للكوادر السودانية.

تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، وكيفية تعظيم الاستفادة المشتركة من التوجيهات والمشاريع ذات الصلة، بحيث يصبح البلدان أنموذجاً للتكامل لما يخدم مصالح وتطلعات شعبي وادي النيل، وبما يحقق التنمية والاستقرار والتعاون بين البلدين وفي محيطهما الإقليمي والدولي.

وتفقد الوزير المصري خلال زيارته مقر الشركة القابضة للكهرباء والمركز القومي للتحكم والشبكة القومية للكهرباء.

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