الجيش المصري يقتل 3 ارهابيين بوسط سيناء

أخبار الان | سيناء - مصر (وكالات)

قَتَلَ الجيشُ المصري 3 ارهابيين واعتقلَ شخصين بوسطِ سيناء وذلك في إطارِ العمليةِ العسكرية الشاملة في سيناء.

بيانُ الجيش قال إن القوات المشاركة في العملية نجحت في تدميرِ ستٍ و اربعينَ سيارةٍ للارهابيين ، كما هاجمت عددا من اوكارهم، وصادرت كمياتٍ كبيرة من الأسلحة والذخائر ووسائل الاتصال.

وأوضح البيان أنه تم تدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر داخلهم على 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وعدد من دوائر النسف المعدة لاستهداف قوات المداهمة، بالإضافة إلى 8 دانات هاون وكميات من الذخائر، بالإضافة إلى محطة إرسال، كما تم ضبط وتدمير 114 دراجة نارية من دون لوحة معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

الى ذلك وافق مجلس النواب_المصري مؤخرا بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا من جماعات متطرفة بينها جماعة موالية لتنظيم داعش.

ويحل المجلس الجديد محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيله في يوليو تموز الماضي.

وجاء في قانون تشكيل المجلس الجديد أنه يهدف إلى "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات".

اقرأ أيضا:

لعبة الحوت الأزرق تتسبب في انتحار ابن برلماني مصري سابق