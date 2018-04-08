الامير محمد بن سلمان يزور منازل تضررت من اعصار هارفي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، بزيارة المنازل التي تعرضت لإعصار هارفي وأعيد بناؤها من خلال جهد إغاثي من متطوعين سعوديين.

والتقى ولي العهد خلال الزيارة عمدة هيوستن سيلفستر تيرنر، والمديرة التنفيذية لمنظمة (موطن البشرية) أليسون هاي، اللذين رحبا بزياته، معبرين عن التقدير للدعم المقدم من أبناء المملكة العربية السعودية لمدينة هيوستن عقب إعصار هارفي.

وفي ختام الزيارة عبرت إحدى أصحاب المنازل المتضررة عن تقديرها للمملكة وأبنائها في وقفتها الإنسانية معهم عقب تضرر منازلهم من إعصار هارفي.

وعلى هامش الزيارة، التقى ولي العهد بعد ذلك عدداً من المتطوعين السعوديين، حيث قدّم الشكر لهم على مشاركتهم في هذه الأعمال الإنسانية، التي عكست الصورة المشرفة للشباب السعودي في تعاطفهم مع جيرانهم جراء ما أحدثه الإعصار.

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