500 حالة اختناق بقصف بالغازات السامة على دوما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن جيشُ الإسلام إصابة َ أكثر من 500 شخص باختناق إثر غاراتٍ للنظام السوري بغازات سامة على مدينة دوما.

من جانبها تحدثت "الخوذ البيضاء" في مناطق سيطرة المعارضة، عن قصفٍ جوي بـ"الغازات السامة".

يأتي هذا بعد أن استأنفتْ قواتُ النظام السوري الجمعة، هجومَها على دوما بعدما تعثرَ اتفاقُ إجلاءٍ "مبدئي" أعلنته روسيا، وتعرقلت المفاوضاتُ مع جيش الإسلام المسيطر على المدينة، ليُقتل منذ الجمعة 48 مدنياً في غارات على دوما وفقا للمرصد السوري.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "أصيب 11 مدنياً بينهم خمسة أطفال بحالات اختناق وضيق تنفس، نتيجة قصف طائرة حربية تابعة للنظام عند أطراف مدينة دوما الشمالية"، مشيراً إلى تعذر معرفة الأسباب الناتجة عنها.

وكتبت منظمة الخوذ البيضاء على حسابها على تويتر "حالات اختناق في صفوف المدنيين، بعد استهداف أحد الأحياء السكنية في مدينة دوما بغارة محملة بالغازات السامة (كلور)".

وأرفقت التعليق بصورتين، إحداهما لطفل يحاول التنفس عبر قناع أكسجين، وأخرى لشخص يضع مياهاً على وجه طفل.



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