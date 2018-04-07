محمد بن سلمان يبحث مع رئيس أبل إثراء المحتوى العربي

أخبار الآن| سان فرانسيسكو- أمريكا (متابعات)



استعرضَ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليُ العهد السعودي مع الرئيس التنفيذي لشركةِ أبل تيم كوك، أوجهَ الشراكة من خلالِ عددٍ من المشاريع المشتركة، ومنها المشاركة في تطويرِ التطبيقات السعودية، وإثراءِ المحتوى العربي التعليمي في بيئةِ الفصول الدراسية، كما بحثَ وليُ العهد السعودي خلالَ زيارتهِ لمقرِ شركةِ أبل فرصَ العملِ على تمكينِ الشباب السعودي من الحصولِ على التدريبِ في مقرِ الشركة.

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، أوجه الشراكة من خلال عدد من المشاريع المشتركة، ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات السعودية، وإثراء المحتوى العربي التعليمي في بيئة الفصول الدراسية مما يعزز تطوير منهج تعليمي ابداعي لطلاب التعليم العام.

كما بحث ولي العهد السعودي خلال زيارته لمقر شركة أبل في وادي السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية اليوم، فرص العمل على تمكين الشباب السعودي من الحصول على التدريب في مقر الشركة، واطلع الأمير محمد بن سلمان بعد الاجتماع، على العروض التقنية في التعليم والصحة والتسويق، كما زار مسرح ستيف جوبز، واستمع لعروض عن التطبيقات الصوتية الحديثة التي تعمل عليها الشركة، رافق ولي العهد السعودي خلال الزيارة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لولي العهد..

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