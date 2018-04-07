قتل عشرات واعتقال آخرين من ميليشيات الحوثي في البيضاء

أخبار الآن | البيضاء - اليمن (صحف)

سقطَ عشراتٌ من ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيلٍ وجريح في غاراتٍ للتحالف ومعاركَ ميدانية في محافظةِ البيضاء وسط اليمن يوم أمس، فيما تمَ اعتقالُ 13 آخرين، وتمكنت قواتُ الجيش اليمني مسنودة بطائراتِ التحالف، من تحريرِ جبلِ مسعودة في منطقةِ قانية شرقَ البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري، أن عشرات الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح فيما سلم 13 فردا أنفسهم بعد محاصرتهم في قمة الجبل، وفي سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد الميليشيا، بينهم القيادي الحوثي المدعو "أبو قصي"، وتشهد منطقة قانية الواقعة بين محافظتي البيضاء ومارب، معارك عنيفة، اذ فتح الجيش اليمني جبهة جديدة باتجاه البيضاء من مأرب بموازاة جبهة أخرى من جهة شبوة لاستكمال تحرير محافظة البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي 8 محافظات يمنية، ومن شأن انتزاعها من قبضة ميليشيا الحوثي، تأمين المحافظات المحررة، والتقدم نحو ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال إنهاء الانقلاب.

وحقق الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تقدما ميدانيا بالسيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمنطقة قانية..

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