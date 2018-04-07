شرطة أبوظبي تفعل نظام المخالفات عبر الأنظمة الذكية

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



قالت شرطت أبوظبي إنها تستعد لتفعيل الأنظمة الذكية على الطرق لرصد وتحرير المخالفات الذكية للمركبات المنتهية الترخيص والتي لم يتم تجديدها, اعتبارا من 15 أبريل الجاري، ويهدف الاجراء الجديد الى تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطرق, واجراء الفحص الفني للمركبات وتامينها وترخيصها من سلطة الترخيص.

وقال أحمد الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي :" إن تحرير المخالفات بإستخدام الأنظمة الذكية يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة المرورية، وتفادي النتائج السلبية المترتبة على قيادة مركبة منتهية الترخيص ولم يتم فحصها، داعيا قائدي المركبات الى الإلتزام بفحص المركبات ووفق الاشتراطات الفنية المختصة".

وأشار العميد الشحي إلى أن المخالفات التي يتم رصدها عن طريق الأنظمة الذكية على الطرق الداخلية و الخارجية بإمارة أبوظبي يتم تطبيقها بصورة تقنية أكثر دقة وفاعلية وتوفر الوقت وتقلل الجهد على عناصر المرور وتعزز مستويات الكفاءة والفعالية، ودعا الشحي أصحاب المركبات المنتهية الترخيص إلى الإسراع في ترخيصها، قبل أن يتم رصدها ومخالفتها، وتطبيق غرامة 500 درهم و 4 نقاط مرورية وحجز المركبة 7 أيام..

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