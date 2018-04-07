سلامة الأبناء والتجنيد القسري مخاوف اللاجئين قبل العودة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

غادر أكثر من خمسة ملايين سوري بلدهم، منذ اندلاع الحرب عام 2011، يقيم أغلبهم حاليا في دول مجاورة لسوريا، فضلا عن أعداد وصلت إلى دول أوروبية.



ويرغب اللاجئون السوريون بتحقيق عدة أشياء إلى جانب ضمان أمنهم وسلامتهم، قبل أن يتمكنوا من العودة الى بلدهم الأم .

بعد فرار ملايين اللاجئين السوريين من بلدهم هربا من الحرب المدمرة هناك، وبعد انتهاء القتال في بعض المناطق التي كانت تشهد معارك وقصف متكرر على منازلهم وأحياءهم، يأمل اللاجئون الى تحقيق تغييرات تمكنهم من العودة الى ديارهم .

اللاجئون في الدول المجاورة لسوريا غير متحمسين للبقاء بشكل دائم خارج بلادهم, لكن أكثرهم متخوفون بشأن التغير الثقافي والتمييز ضد أبنائهم.

حيث يعرب أغلبيتهم عن قلقهم البالغ، بشأن المخاطر التي قد يواجهها أبناؤهم، إذا ما عادوا إلى سوريا التي يصفونها بأنها مكان يتسم بالغموض والخطر، وحذرين تجاه فعل أي شيء من شأنه تعريض مستقبل أبنائهم للمخاطر.

ووفقا للإحصائيات فإن نحو 14 ألف طفل قتلوا منذ بدء الحرب في سوريا.

ويخاف كثيرون من الشباب، على وجه الخصوص، من تجنيدهم القسري في جيش النظام، وفقا للتجنيد الإجباري في البلاد.

حيث يروي الكثيرون قصصا عن شباب عادوا إلى سوريا، جرى ضمهم قسرا للجيش، وماتوا على جبهات القتال.

وعلى الرغم من المخاطر والمشكلات الاقتصادية فإن معظم أولئك الذين يأملون العودة إلى سوريا ليس لديهم منازل يعودون إليها.

فالدمار الواسع الذي أصاب البلدات والمدن السورية، بسبب القصف الذي شنته قوات النظام، حول أحياء بأكملها إلى أنقاض.

أما العقارات غير المدمرة فكثير منها احتلته قوات تابعة للنظام، أو ميلشيات تابعة لإيران، أو مواطنون آخرون نزحوا من بلدات مجاورة.

الأمن والاستقرار الذي يتمناه اللاجئون يعتقدون أنه لن يتوفر إذا ظل الأسد في السلطة، حتى لو توفرت الوظائف و الخدمات.

ويرغب معظم اللاجئين بحل يعيد لهم كرامتهم، ويضمن لهم العيش بحرية، إلى جانب تحقيق المساواة والعدالة.



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