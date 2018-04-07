رحلات جوية سرية بين سوريا وروسيا نقلت متعاقدين روس

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (رويترز)

كشف تحقيق لرويترز عن نقل مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس، ضمن رحلات جوية سرية باستخدام طائرات مدنية لنقل الدعم العسكري لرئيس النظام السوري بشار الأسد ضد مسلحي المعارضة، وأشارت رويترز إلى أن نحو 30 رجلا جميعهم بزي مموه ، كانوا في طائرة إيرباص إيه320 ، نزلوا إلى مطار روستوف جنوب روسيا ، قادمين من مطار دمشق الدولي ..



والرحلات الجوية من وإلى روستوف، والتي لم توثقها أي منظمة من قبل، يجري تشغيلها من قبل شركة أجنحة الشام، وهي شركة طيران سورية فُرضت عليها عقوبات أمريكية عام 2016، لم تكن الطائرة الإيرباص التي نقلت هؤلاء سوى واحدة من عشرات الطائرات التي كانت في السابق مملوكة لشركات طيران أوروبية وأمريكية، ثم جرى نقلها عبر شبكة من الشركات الوسيطة إلى شركات طيران شرق أوسطية تخضع لعقوبات الولايات المتحدة، وهي تحركات تقول واشنطن إنها تساعد سوريا في تجاوز العقوبات..

اقرأ أيضا:

واشنطن تفرض عقوبات على 24 روسيا بينهم مسؤولون







