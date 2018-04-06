ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في المنطقة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية إن ايران هي العدو الأكبر في المنطقة، وليست الطائفة الشيعية، وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن ايران ليست الخطر الأكبر للمملكة ، ولكن اذا لم يتم التعامل معها ستتحول إلى خطر أكبر في يوم من الأيام.



واضح ولي العهد السعودي أن التحالف العربي في اليمن لا يهاجم إلا الإنقلابيين وفي أماكن الصراع التي ينطلقون منها، مؤكدا أنه لولا تدخل التحالف العربي في اليمن لتكررت مأساة داعش في العراق، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن النظام الإيراني هو سبب المشكلات في الشرق الأوسط، محذرا من التغاضي عن ممارساته..

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية نشرت قناة الإخبارية بعضا منها صباح الجمعة: "إنهم (إيران) سبب المشاكل في الشرق الأوسط، لكنهم ليسوا تهديدًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية. ولكن إذا لم يتم التعامل معهم، فقد يتحولون إلى تهديد"، وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن غالبية دول المنطقة تتشارك في العداء مع إيران التي اختارت أن تكون العدو الأول.

وأشار إلى أن النظام الإيراني ينفق موارد البلاد في نشر فكره المتطرف، اعتقادا منه أن الإمام المخفي سيظهر وسيعود ليحكم العالم، وهو يروج لذلك منذ اليوم الأول للثورة الإيرانية في عام 1979، وفيما يتعلق باليمن، أكد ولي العهد السعودي أن التحالف العربي لدعم الشرعية لا يستهدف سوى الانقلابيين في أماكن الصراع التي ينطلقون منها، ولفت إلى أنه "لو لا تدخل التحالف العربي في اليمن، لتكررت مأساة داعش في العراق"..

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