وقف إمداد الحوثيين بالأسلحة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)



أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور المملكة الإنساني الكبير مثمنا ما قدمته من دعم كبير لخطة الاستجابة الانسانية لليمن لعام 2018 وكذلك خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن .



و في سياق متصل قال مسؤولون من الأمم المتحدة والسعودية إن المنظمة الدولية تكثف عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية لليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة.



بموجب حظر سلاح يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتمركز مراقبون من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في 4 موانئ إقليمية منها في جيبوتي وصلالة وغيرها لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن.



أكد مسؤولون من الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تكثّف عمليات تفتيش السفن التي تصل اليمن لضمان عدم تهريب أسلحة للحوثيين.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر في جنيف إنه اجتمع مع مدير اللجنة وفريقه في الرياض، واتفقوا على تحسين القدرات وتعزيزها.

وكشف الجابر أن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من أربعة إلى 10 مفتشين ومراقبيها من ستة إلى 16 مراقباً وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.

من جهته، أكد الفريق الذي يساعد منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي لوكالة رويترز اتخاذ هذه الخطوات لزيادة عدد المراقبين والمفتشين واستخدام معدات فحص.

وقال الجابر إن بلاده تتعاون مع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة لتسهيل وصول السفن التي تصل إلى ميناء الحديدة وزيادة عددها.

يذكر أن اللجنة تقوم بتفتيش السفن التجارية وسفن المساعدات المتوجهة إلى الموانئ الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وعقدت الأمم المتحدة مؤتمرا كبيرا للمانحين بشأن اليمن هذا الأسبوع واجتذب تعهدات بأكثر من ملياري دولار تلبية لنداء بجمع ثلاثة مليارات دولار.

وأسهمت السعودية والإمارات بمبلغ 930 مليون دولار.





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