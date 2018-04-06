وزير خارجية ألمانيا يؤكد أن الحرب ضد داعش تساهم في أمن بلاده

أخبار الآن | عمان - الأردن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لجنود ألمان متواجدين في الأردن ان مهمتهم في قتال تنظيم "داعش" ضرورية جدا بالنسبة لألمانيا وأمنها، ودافع الوزير الالماني عن نقل القوات الألمانية المشاركة في الحرب على التنظيم الإرهابي من قاعدة إنجرليك في تركيا إلى الأردن خلال العام الماضي، مبيناً أن هذا جاء بسبب حظر تركيا زيارة النواب الألمان لجنود بلادهم في إنجرليك.



قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لجنود ألمان متمركزين في الأردن للمشاركة في الحرب ضد "داعش" إن مهمتهم في مكان "من أخطر الأماكن في العالم"، مشددا على أهمية قتال تنظيم "داعش" بالنسبة لألمانيا وأمنها.

يشارك الجيش الألماني في الحرب ضد "داعش" في سوريا والعراق بحوالي 300 جندي، وأربع طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود تتمركز جميعها في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن. وأضاف ماس أن هذه المهمة تتم في مكان "من أخطر الأماكن في العالم".

ودافع ماس عن نقل القوات الألمانية المشاركة في الحرب على التنظيم الإرهابي من قاعدة إنجرليك في تركيا إلى الأردن خلال العام الماضي، مبيناً أن هذا جاء بسبب حظر تركيا زيارة النواب الألمان لجنود بلادهم في إنجرليك، وكان ماس أجرى اليوم الخميس مباحثات مع مسؤولين أردنيين عن الحرب في سوريا واليمن وسياسة اللاجئين والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الألماني الجديد للأردن هي ثاني زيارة له للشرق الأوسط، منذ توليه منصبه قبل ثلاثة أسابيع، حيث زار قبلها إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ووصل الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الألمانية للأردن كمساعدات إنسانية و مساعدات تنموية عام 2017 إلى 600 مليون يورو، كما تدعم برلين الحكومة الأردنية بأنواع من الأسلحة. وهناك خلاف بشأن تزويد ألمانيا الأردن بالأسلحة، وذلك لمشاركة الأردن في التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين..

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