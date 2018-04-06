محمد بن سلمان: أجهضنا مشاريع الحوثيين والقاعدة في اليمن

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن المملكة لديها خطة طموحة للمستقبل تتطلب أن نحظى بكثيرٍ من الشركاء من حول العالم.

وأضاف ولي العهد السعودي خلال حواره مع مجلة "تايم" الأميركية أن الولايات المتحدة أحد أقدم حلفائنا في العالم بأكمله، ونحن أقدم حلفائها في الشرق الأوسط، والعلاقة الاقتصادية بين البلدين عميقةٌ جدًا.

وتحدث محمد بن سلمان عن قضايا تشغل العالم والمنطقة وعلى رأسها قضية مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن السعودية هي أكبر ضحية للفكر المُتطرف.

كما تتطرق للخطر الذي يمثله مشروع النظام الإيراني التوسعي على استقرار المنطقة والعالم.

كما كشف ولي العهد السعودي عن رؤية السعودية للأوضاع في اليمن وسعي المملكة لتقديم يد العون لهذا البلد الذي أصبح ضحية ميليشيات لا تهتم بمصالحه وأنما يهتمون فقط بأيديولوجيتهم والأيديولوجية الإيرانية وأيديولوجية حزب الله.

وشرح الأمير محمد بن سلمان رؤيته للسعودية غدا من خلال سلسلة من المشروعات الوطنية العملاقة التي تتوافق مع إمكانيات المملكة وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية.

كما تحدث ولي العهد عن منابع قوة الاقتصاد والإنسان السعودي الذي يقوم عليهما مشروع النهضة الحديثة.



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